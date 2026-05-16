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MLB／「令和怪物」尚未兌現？美媒透露完整體佐佐木要等到2027年後

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隨隊記者吳透露，球團清楚「最完整版本」的佐佐木朗希恐要等到2027年後。 路透。
道奇隨隊記者吳透露，球團清楚「最完整版本」的佐佐木朗希恐要等到2027年後。 路透。

道奇日籍強投佐佐木朗希儘管尚未完全兌現外界期待的「令和怪物」名號，但球團顯然仍願意給予他足夠時間慢慢成長。近日，《The Athletic》、道奇隊記者吳（Katie Woo）受訪時也透露，道奇其實從一開始就清楚，球隊短期內不會立刻看到「最完整版本」的佐佐木朗希。

「道奇簽下佐佐木，本來就是著眼於未來。他原本就一定會經歷一些嘗試、犯錯、成長與耐心等待的過程。」吳表示。

吳進一步指出，道奇內部早已預期，真正成熟版本的佐佐木，並不會在2025甚至2026年就完全出現。

「道奇很清楚，他們不會在2025年看到最好的佐佐木，也不會在2026年看到。他們真正期待的是2027、2028甚至更之後的版本。」

目前佐佐木本季在大聯盟共先發7場，繳出5.88防禦率，33.2局投球送出31次三振，整體表現仍與外界期待存在落差。

不過報導也指出，道奇對佐佐木依舊抱持高度信心，認為他未來仍會是球隊長期輪值的重要核心。

道奇 佐佐木朗希 大聯盟

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