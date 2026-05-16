MLB／道奇再傳噩耗！塞揚左投史奈爾因傷無限期缺陣

尋求三連霸的道奇隊再傳壞消息，2屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell）左手肘出現游離體，將無限期缺陣。

史奈爾原定今天進行本季第2場先發，賽前卻臨時被撤下，史奈爾上周末才剛完成本季初登板，先前他因左肩疲勞與發炎，缺席開季前6周。

道奇目前正評估史奈爾是否需要接受手術，總教練羅伯茲（Dave Roberts）暗示，無論是否動刀，可能都會缺席相當長一段時間，他說，「任何可能性都還在討論中，我們正討論接下來可能怎麼做。我們有信心今年他還會回到球隊，不管動手術或不動手術，但目前還沒有明確時程表。」

道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）上周因背部痙攣進入傷兵名單，已恢復傳接球，但距離回歸仍不算接近。終結者迪亞茲（Edwin Diaz）上個月才接受手術，預計明星賽後回歸。

道奇尚未決定如何填補6人先發輪值，固定安排牛棚車輪戰也可能選項，羅伯茲表示，「我們已準備做任何能做的事，最重要的是讓其他先發投手維持原本出賽節奏，不要因為輪值出現狀況就硬推他們。」