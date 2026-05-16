快訊

115會考社會／蘇丹內戰入題…試題圖表多、命題靈活 考生：死背無法拿分

不懂產業也能買 靠這招搭便車跟上AI股資金派對

MLB／李灝宇先發2支0選到1保送 老虎靠再見安打終止3連敗

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇再傳噩耗！塞揚左投史奈爾因傷無限期缺陣

聯合新聞網／ 綜合報導
2屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell）。 路透
2屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell）。 路透

尋求三連霸的道奇隊再傳壞消息，2屆塞揚左投史奈爾Blake Snell）左手肘出現游離體，將無限期缺陣。

史奈爾原定今天進行本季第2場先發，賽前卻臨時被撤下，史奈爾上周末才剛完成本季初登板，先前他因左肩疲勞與發炎，缺席開季前6周。

道奇目前正評估史奈爾是否需要接受手術，總教練羅伯茲（Dave Roberts）暗示，無論是否動刀，可能都會缺席相當長一段時間，他說，「任何可能性都還在討論中，我們正討論接下來可能怎麼做。我們有信心今年他還會回到球隊，不管動手術或不動手術，但目前還沒有明確時程表。」

道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）上周因背部痙攣進入傷兵名單，已恢復傳接球，但距離回歸仍不算接近。終結者迪亞茲（Edwin Diaz）上個月才接受手術，預計明星賽後回歸。

道奇尚未決定如何填補6人先發輪值，固定安排牛棚車輪戰也可能選項，羅伯茲表示，「我們已準備做任何能做的事，最重要的是讓其他先發投手維持原本出賽節奏，不要因為輪值出現狀況就硬推他們。」

道奇 史奈爾 Blake Snell

相關新聞

MLB／李灝宇先發2支0選到1保送 老虎靠再見安打終止3連敗

底特律老虎隊今天回主場與多倫多藍鳥隊展開3連戰，「台灣怪力男」李灝宇重返先發陣容，擔任第9棒、二壘手，2打數沒有敲出安打，另選到1次保送，老虎隊則在9局下靠托克森（Spencer Torkelson）敲出再見安打，以3：2勝出，終止近期3連敗。

MLB／道奇再傳噩耗！塞揚左投史奈爾因傷無限期缺陣

尋求三連霸的道奇隊再傳壞消息，2屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell）左手肘出現游離體，將無限期缺陣。

MLB／史瓦柏致勝轟讓費城人贏球 7戰7轟穩坐全壘打王

費城人靠史瓦柏在第8局的致勝2分砲，以3：1險勝紅襪，贏得系列賽。史瓦柏本季第18轟讓他在全壘打王的寶座上穩坐不墜，近7場比賽已轟出7支全壘打。

MLB／史密斯代班大谷扛首棒首打席開轟 道奇贏巨人扳平系列賽

道奇捕手史密斯首打席開轟，助道奇以5：2擊敗巨人，重回國聯西區龍頭寶座。史密斯替大谷翔平擔任首棒，首局擊出全壘打，最終道奇佳績為2勝2敗。

MLB／哈普開轟跑回全部得分 小熊用5投完封勇士結束連敗

小熊隊今天在對勇士的比賽中，以2：0完封對手，成功結束4連敗。哈普的關鍵陽春砲和全場5名投手的13次三振，讓小熊在第6局與第8局各得分，最終守住勝利。

MLB／白襪橫掃皇家本季勝率破5成 寫暌違1450天首見紀錄

白襪今天以6：2橫掃皇家，成功取得5連勝，並創下1450天來首度在5月勝多於敗的紀錄。外野手葛里楚克貢獻4打點，左投凱伊則先發6局僅失2分，穩住了團隊的勝利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。