MLB／最高恐面臨5年刑期！道奇狄亞茲涉「非法鬥雞」：那裡就像我的家

道奇休賽季重金補強的終結者狄亞茲（Edwin Diaz）因右手肘出現「關節游離體」問題，最快要等到下半季才能回歸。不過近日，狄亞茲卻因涉嫌參與波多黎各鬥雞活動，引發外界高度關注。

根據《USA TODAY Sports》最新調查，狄亞茲過去多年疑似參與波多黎各鬥雞活動，甚至在個人社群頁面中，大量公開相關影片與照片。

報導指出，一個名為「Edwin O. Diaz Laboy」的帳號，疑似就是狄亞茲本人帳號。該帳號除了有投球、與家人朋友合照及公益活動內容外，還出現超過150張與鬥雞相關照片，包括鬥雞俱樂部、繁殖場以及大量公雞照片。

《USA TODAY》指出，該帳號最早與鬥雞相關的照片，可追溯至2016年11月，照片包括多隻公雞被塞進紙箱中，雞頭從紙箱挖洞處探出，旁邊還貼著餵食器皿；首次替波多黎各鬥雞俱樂部「Club Gallistico de Puerto Rico」宣傳，則是在2018年7月。

除此之外，帳號還包含26段與鬥雞有關的短影片，部分影片直接拍攝正式鬥雞比賽，有些鬥雞甚至打到完全失去行動能力，最後被工作人員從場內移走，還能看到多隻年幼公雞在圍欄內奔跑，影片文字更寫著，「正在培養中的未來冠軍。」

另外，波多黎各最大報紙《El Nuevo Día》也曾刊出狄亞茲站在鬥雞場內的照片，當時他甚至公開談論自己從小就接觸鬥雞文化。

「這是我從小就接觸的娛樂活動。在波多黎各這是合法的，感謝上帝，不然我也不會出現在這裡。我們家這次比賽還帶了4隻雞參賽。我在這裡感到安全。鬥雞場就像我的家一樣。」

《USA TODAY》也指出，狄亞茲曾穿著道奇球衣，以及抱著公雞拍攝鬥雞活動宣傳照，而他本人與經紀團隊至今皆未回應媒體採訪要求。

事實上，美國自2019年起已全面禁止所有州與屬地的鬥雞活動，聯邦最高法院也在2021年拒絕受理相關挑戰。根據法規，參與鬥雞者最高可面臨5年刑期，觀賽者則可能面臨最高1年刑責。

隨著事件曝光後，已有多個動物保護團體公開呼籲大聯盟介入調查狄亞茲是否涉及非法鬥雞活動，而大聯盟與道奇目前皆拒絕回應。

報導中還提到，狄亞茲社群帳號中，曾出現與波多黎各知名騎師兄弟歐提茲(Jose Ortiz)、小歐提茲(Irad Ortiz Jr.)的合照，而兩人近期同樣被指控與鬥雞活動存在關聯，甚至在鬥雞俱樂部向賭客收取賭金。

不過，肯塔基賽馬與博彩委員會後續已與兩位騎師會面，最終裁定不進行任何行政處分。