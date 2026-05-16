快訊

115會考社會／蘇丹內戰入題…試題圖表多、命題靈活 考生：死背無法拿分

不懂產業也能買 靠這招搭便車跟上AI股資金派對

MLB／李灝宇先發2支0選到1保送 老虎靠再見安打終止3連敗

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／李灝宇先發2支0選到1保送 老虎靠再見安打終止3連敗

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
李灝宇重返先發陣容，擔任第9棒、二壘手，2打數沒有敲出安打，另選到1次保送。 路透
李灝宇重返先發陣容，擔任第9棒、二壘手，2打數沒有敲出安打，另選到1次保送。 路透

底特律老虎隊今天回主場與多倫多藍鳥隊展開3連戰，「台灣怪力男」李灝宇重返先發陣容，擔任第9棒、二壘手，2打數沒有敲出安打，另選到1次保送，老虎隊則在9局下靠托克森（Spencer Torkelson）敲出再見安打，以3：2勝出，終止近期3連敗。

李灝宇在前一個系列賽客場出戰大都會隊，3連戰首役替補上場敲2安，之後2場比賽都坐板凳沒有出賽。今天回到主場，對上藍鳥隊右投耶薩維奇（Trey Yesavage）先發上陣。

李灝宇首打席擊出游擊方向滾地球出局；5局下第二次打擊機會，在1出局後與投手纏鬥7球，選到四壞球保送上壘，連續3場比賽上壘，之後雖推進至三壘但沒得分；7局下雙方2：2平手局面下，李灝宇在1出局一壘有人時上場，擊出游擊方向的雙殺打，沒能建功。

此戰李灝宇單場2支1，有1保送，7次守備機會沒有失誤，還參與2次雙殺。本季至今出賽19場，50打數敲10支安打（1轟），選到4次保送，打擊率2成。

老虎隊先發投手漢尼菲（Brenan Hanifee）今天開賽連續解決3名打者，2局上被首名打者岡本和真敲出二壘打，僅投4個人次就退場，由赫特（Brant Hurter）登板接替，藍鳥隊接著選到保送，一、三壘有人時，希曼尼茲（Andres Gimenez）二壘打先打下2：0領先。

3局下老虎隊靠著保送、安打和攻佔一、二壘，2出局後投手耶薩維奇連續發生2次暴投送分，老虎隊將比數追成1分差。6局下丁格勒（Dillon Dingler）敲安打加上對手失誤站上二壘，推進上三壘後，格林（Riley Greene）揮出二壘打，老虎隊2：2扳平戰局。

雙方維持平手局面直到9局下，藍鳥終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）登板，老虎維爾林（Matt Vierling）敲出安打，並在2出局後盜上二壘，麥金斯崔（Zach McKinstry）獲故意四壞球保送，接著托克森掌握維爾96.4英里的直球揮出右外野再見安打，一棒終結比賽。

老虎 MLB 底特律

延伸閱讀

MLB／李灝宇代打2支2、第二度單場雙安 老虎被大都會開魯閣

中職／劉峻緯關鍵代打當英雄 龍隊3：1打退桃猿止敗

中職／吳念庭生涯首支再見安 台鋼3：2贏球送洪總65歲生日禮

MLB／「投手大谷」開季7戰ERA0.82登頂 替道奇終止4連敗

相關新聞

MLB／李灝宇先發2支0選到1保送 老虎靠再見安打終止3連敗

底特律老虎隊今天回主場與多倫多藍鳥隊展開3連戰，「台灣怪力男」李灝宇重返先發陣容，擔任第9棒、二壘手，2打數沒有敲出安打，另選到1次保送，老虎隊則在9局下靠托克森（Spencer Torkelson）敲出再見安打，以3：2勝出，終止近期3連敗。

MLB／道奇再傳噩耗！塞揚左投史奈爾因傷無限期缺陣

尋求三連霸的道奇隊再傳壞消息，2屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell）左手肘出現游離體，將無限期缺陣。

MLB／最高恐面臨5年刑期！道奇狄亞茲涉「非法鬥雞」：那裡就像我的家

道奇休賽季重金補強的終結者狄亞茲（Edwin Diaz）因右手肘出現「關節游離體」問題，最快要等到下半季才能回歸。不過近日，狄亞茲卻因涉嫌參與波多黎各鬥雞活動，引發外界高度關注。

MLB／史瓦柏致勝轟讓費城人贏球 7戰7轟穩坐全壘打王

費城人靠史瓦柏在第8局的致勝2分砲，以3：1險勝紅襪，贏得系列賽。史瓦柏本季第18轟讓他在全壘打王的寶座上穩坐不墜，近7場比賽已轟出7支全壘打。

MLB／史密斯代班大谷扛首棒首打席開轟 道奇贏巨人扳平系列賽

道奇捕手史密斯首打席開轟，助道奇以5：2擊敗巨人，重回國聯西區龍頭寶座。史密斯替大谷翔平擔任首棒，首局擊出全壘打，最終道奇佳績為2勝2敗。

MLB／哈普開轟跑回全部得分 小熊用5投完封勇士結束連敗

小熊隊今天在對勇士的比賽中，以2：0完封對手，成功結束4連敗。哈普的關鍵陽春砲和全場5名投手的13次三振，讓小熊在第6局與第8局各得分，最終守住勝利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。