MLB／李灝宇先發2支0選到1保送 老虎靠再見安打終止3連敗

底特律老虎隊今天回主場與多倫多藍鳥隊展開3連戰，「台灣怪力男」李灝宇重返先發陣容，擔任第9棒、二壘手，2打數沒有敲出安打，另選到1次保送，老虎隊則在9局下靠托克森（Spencer Torkelson）敲出再見安打，以3：2勝出，終止近期3連敗。

李灝宇在前一個系列賽客場出戰大都會隊，3連戰首役替補上場敲2安，之後2場比賽都坐板凳沒有出賽。今天回到主場，對上藍鳥隊右投耶薩維奇（Trey Yesavage）先發上陣。

李灝宇首打席擊出游擊方向滾地球出局；5局下第二次打擊機會，在1出局後與投手纏鬥7球，選到四壞球保送上壘，連續3場比賽上壘，之後雖推進至三壘但沒得分；7局下雙方2：2平手局面下，李灝宇在1出局一壘有人時上場，擊出游擊方向的雙殺打，沒能建功。

此戰李灝宇單場2支1，有1保送，7次守備機會沒有失誤，還參與2次雙殺。本季至今出賽19場，50打數敲10支安打（1轟），選到4次保送，打擊率2成。

老虎隊先發投手漢尼菲（Brenan Hanifee）今天開賽連續解決3名打者，2局上被首名打者岡本和真敲出二壘打，僅投4個人次就退場，由赫特（Brant Hurter）登板接替，藍鳥隊接著選到保送，一、三壘有人時，希曼尼茲（Andres Gimenez）二壘打先打下2：0領先。

3局下老虎隊靠著保送、安打和攻佔一、二壘，2出局後投手耶薩維奇連續發生2次暴投送分，老虎隊將比數追成1分差。6局下丁格勒（Dillon Dingler）敲安打加上對手失誤站上二壘，推進上三壘後，格林（Riley Greene）揮出二壘打，老虎隊2：2扳平戰局。

雙方維持平手局面直到9局下，藍鳥終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）登板，老虎維爾林（Matt Vierling）敲出安打，並在2出局後盜上二壘，麥金斯崔（Zach McKinstry）獲故意四壞球保送，接著托克森掌握維爾96.4英里的直球揮出右外野再見安打，一棒終結比賽。