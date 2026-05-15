MLB／史瓦柏致勝轟讓費城人贏球 7戰7轟穩坐全壘打王

費城人隊與紅襪隊今天進行系列賽最終回，上演左投盧札多（Jesus Luzardo）和左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）前隊友對決，費城人直至第8局才靠史瓦柏（Kyle Schwarber）致勝2分砲突破僵局，終場以3：1險勝紅襪，贏得系列賽勝利。

紅襪今天推出蘇亞雷斯先發，他過去8季皆效力費城人，與費城人先發盧札多皆在季前簽下破億大約，兩人本場一同展現壓制力，蘇亞雷斯投5.1局送8K無失分，盧札多則投6局僅挨4安無失分，兩人皆無關勝負，兩隊7局打完仍為0：0平手。

8局上紅襪左投薩馬涅戈（Tyler Samaniego）先被透納（Trea Turner）擊出安打，接著史瓦柏一棒轟出突破僵局2分砲，2出局後費城人再靠失誤、安打與觸身攻佔滿壘，接著史托特（Bryson Stott）內野安打再下一城，費城人攻下3分大局取得領先。

8局下紅襪阿布瑞尤（Wilyer Abreu）敲安追回1分，9局下費城人終結者杜朗（Jhoan Durán）飆出3K鎖定勝局，費城人3：1贏球，系列賽取得2勝1敗優勢，史瓦柏打出本季第18轟持續領先全聯盟，他最近7場比賽狂敲7轟。