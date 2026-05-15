MLB／史密斯代班大谷扛首棒首打席開轟 道奇贏巨人扳平系列賽

道奇隊捕手史密斯（Will Smith）今天對戰巨人隊時代替大谷翔平擔綱開路先鋒，開賽便擊出生涯第一支首打席全壘打，道奇則在6局下打回重要3分奠定勝基，終場5：2擊敗世仇巨人，也重回國聯西區龍頭寶座。

道奇今天讓大谷翔平與游擊手貝茲（Mookie Betts）同時輪休，史密斯擔任首棒打者1局下就重擊巨人先發魯普（Landen Roupp），擊出反方向首打席全壘打助道奇首開記錄，2局下金慧成敲安助道奇再下一城2：0領先。

5局上李政厚擊出左外野安打，結果赫南德茲（Teoscar Hernandez）誤判彈跳，讓李政厚直接奔回本壘，記錄上為一支場內全壘打，巨人2：2追平比數。6局下帕赫斯（Andy Pages）保送、赫南德茲敲安道奇攻佔得點圈，兩出局後寇爾（Alex Call）和羅哈斯（Miguel Rojas）打出適時安打，道奇攻下關鍵3分要回領先。

道奇先發投手希恩（Emmet Sheehan）投6局僅因李政厚場內轟丟2分，接替的三名道奇牛棚投手皆未被巨人打者敲安，終結者史考特（Tanner Scott）也順利關門，最終道奇5：2贏打敗巨人，希恩拿下本季第3勝，巨人先發魯普則吞下敗投，道奇在系列賽拿下2勝2敗，戰績26勝18敗超越教士登上分區龍頭。