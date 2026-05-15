MLB／哈普開轟跑回全部得分 小熊用5投完封勇士結束連敗

4連敗的小熊隊今天再度交手聯盟龍頭勇士隊，第6局把握對手失誤先馳得點，第8局再靠哈普（Ian Happ）陽春砲打回保險分，搭配全場5名投手狂飆13K封鎖對手，終場2：0完封勇士，免於在系列賽遭橫掃，也走出近期連敗泥沼。

小熊前5局受勇士塞揚左投塞爾（Chris Sale）壓制無法得分，6局上哈普選到保送、鈴木誠也滾地球造成勇士游擊手金河成失誤，小熊攻佔一三壘，隨後蕭爾（Matt Shaw）用滾地球送回哈普，小熊突破僵局1：0領先。

8局上哈普狙擊勇士後援羅培茲（Reynaldo Lopez），轟出右外野陽春砲替小熊打下保險分。小熊右投布朗（Ben Brown）先發4局無失分，退場後小熊先後換上4名投手接替，最後終結者帕倫西亞（Daniel Palencia）成功關門，小熊2：0完封勇士終結4連敗。

小熊本季曾兩度創下10連勝紀錄，不過先前苦吞4連敗，且在4場比賽一共僅攻下3分，團隊打擊率1成08，外野手哈普先前曾連14打數沒有敲安，且吞下9次三振，但今天球隊2分都是由他跑回，勇士塞揚左投塞爾今天先發6局飆8K僅丟1分非自責分，卻悲情吞下敗投。