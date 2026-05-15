MiLB／柯敬賢目送本季第7轟過牆 美媒關注林振瑋好投

美國職業棒球小聯盟（MiLB）洛杉磯道奇隊1A台灣19歲野手柯敬賢今天敲出本季第7轟，打擊後目送球飛出全壘打牆，而聖路易紅雀隊2A台灣投手林振瑋先發4.2局失2分，表現獲美國媒體稱讚。

道奇1A對戰舊金山巨人隊1A，柯敬賢先發右外野手、第5棒，首打席遭三振，4局下第2打席敲出右外野3分砲，幫球隊拉近到1分差，接著7局下敲出高飛球出局，8局下選到保送上壘延續攻勢。

道奇1A靠8局下5分攻勢逆轉，最終以8比4贏球，柯敬賢3打數1安打，有3分打點、2分得分，另有1次三振、1次四壞保送，賽後打擊率2成73。

此外，24歲林振瑋先發對道奇2A，投4.2局雖被敲7支安打、另有2次四壞保送，但靠5次三振在關鍵時刻解危，僅丟2分，賽後防禦率3.95；最終球隊以7比2贏球，林振瑋無關勝敗。

關注紅雀農場的美職大聯盟（MLB）官網作家芮斯（Kyle Reis）注意到林振瑋表現，在社群網站X說，林振瑋對好球帶的掌握度較以往高，且能有效搭配小幅度變化球。