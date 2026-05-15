MLB／白襪橫掃皇家本季勝率破5成 寫暌違1450天首見紀錄

白襪隊今天與皇家隊進行系列賽最終戰，外野手葛里楚克（Randal Grichuk）開轟貢獻4打點，加上左投凱伊（Anthony Kay）投出6局優質先發，白襪6：2橫掃皇家收下5連勝，更締造一項暌違1450天難得紀錄。

1局上皇家靠湯瑪斯（Lane Thomas）高飛犧牲打先馳得點，1局下村上宗隆保送、葛里楚克轟出2分砲逆轉比數。3局下白襪靠2次保送與安打攻占滿壘，葛里楚克此時再次建功，他擊出中外野安打再進帳2分打點，白襪取得4：1領先。

4局下麥德羅斯（Chase Meidroth）敲出得點圈適時安打再下一城，皇家打線則遭凱伊封鎖，直到7局上才靠伊斯貝爾（Kyle Isbel）3壘打與賈西亞（Maikel Garcia）滾地球追回1分，不過8局下白襪希爾（Derek Hill）再擊出帶打點安打拉開分差，最終白襪6：2贏球完成系列賽橫掃。

白襪近期打下5連勝，戰績22勝21敗排美聯中區第二，上一次白襪在五月份仍「勝多於敗」要追溯至美國時間2022年5月25日，已相隔1450天之久。凱伊先發6局僅失2分拿下本季第3勝，日籍強打村上宗隆並未敲安，但選到3次四壞球保送。