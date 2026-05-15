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MLB／「打者大谷」連兩天沒先發 道奇教頭：準備關鍵時刻代打

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

道奇隊日籍球星大谷翔平昨天先發登板，「只投不打」繳出7局無失分的表現、送出8次三振，拿下本季第3勝，也幫助道奇終止4連敗，今天「打者大谷」仍未被排進對戰巨人隊的先發名單中，但會在板凳待命，在球隊需要時上場代打。

大谷翔平昨天投手「單刀」出擊，本季第4度在先發登板時沒有擔任打者，而道奇為了讓他有更好的休息和恢復，今天仍讓他再多休一點，這也是大谷來到道奇後第一次，在可出賽名單中但連續兩場比賽沒有被排進先發打序。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）指出，讓他在登板那天不打擊，其實並沒有辦法讓他好好地重置，因為投球帶來的巨大的心理和身體消耗，因此今天沒讓他先發，也希望他會晚一點到球場，再好好進行自己的賽前準備，「接著，隨著比賽進行，準備好在重要的時候上場代打。」

羅伯茲認為，任何打者都一樣，當打擊品質持續下滑的時候，就是他需要休息的訊號，「因為無論是打擊機制，或是心理狀態，都沒辦法照著自己的比賽計畫去走，接著就會開始追打壞球。」

羅伯茲在大谷前天賽前就做出要讓「打者大谷」連休2天的決定，而當天大谷敲出5月首轟、本季第7轟，也是他近113打席來的第2轟，單場4支2，但他的休兵的計畫也沒因此生變。

羅伯茲表示：「我不認為讓他連休會影響他原本在做的事，他非常了解自己的身體、他的打擊機制，而這麼做的目標是為了讓他的身體好好重置，我確實認為前天那4個打席，尤其時能紮實擊球、打向反方向，他已經回到正確的軌道上了。」

羅伯茲 道奇 大谷翔平

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