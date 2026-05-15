MLB／李灝宇連兩天沒上場 大都會5轟炸翻老虎本季首次橫掃

大都會隊今天在主場迎戰老虎隊，儘管首局陷入落後，但共有5名球員同場開砲，5發全壘打轟垮對手，加上先發投手麥克連恩（Nolan McLean）7局優質先發帶領，大都會9：4贏球，系列賽三戰橫掃老虎，也是今年球季首度完成系列賽橫掃。

開賽麥克連恩遭老虎沃克曼（Gage Workman）3分砲狙擊讓大都會陷入落後，但3局下大都會新秀尤英（A.J. Ewing）擊出生涯首轟先追回1分，4局下貝提（Brett Baty）再擊出2分砲追平比分。5局下大都會再接再厲，索托（Juan Soto）先敲安送回超前分，接著維恩托斯（Mark Vientos）補上左外野2分砲，大都會取得6：3領先。

6局下森格（Hayden Senger）強迫取分讓大都會再下一城，7局下索托再轟出中外野陽春砲，也是他本季第5轟。儘管老虎丁格勒（Dillon Dingler）8局上回敬陽春砲追回1分，但大都會二壘手塞米恩（Marcus Semien）8局下立刻打出團隊本場第5轟，加上第9局金布洛爾（Craig Kimbrel）順利守成，終場大都會9：4擊垮老虎。

大都會今天共5名球員開轟，從第3至第8局皆有分數進帳，先發投手麥克連恩在首局挨轟後，隨後幾局皆力保不失，今天投7局失3分拿下本季第2勝，老虎先發蒙特洛（Keider Montero）投4.2局失4分吞敗，台灣野手李灝宇今天則未獲上場機會。