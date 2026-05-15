MLB／今井達也繼續爆又能拒絕下放3A怎解？美媒獻策：放牛棚

季外重金網羅的日籍投手今井達也，如今成為太空人隊的難題之一，The Athletic網站太空人隨隊記者羅姆（Chandler Rome）指出可能解法，就是將今井調入牛棚，但此舉也等於提前宣告總經理布朗（Dana Brown）的決策失敗。

今井因右臂疲勞進入傷兵名單，13日回歸大聯盟，面對水手隊先發4局失6分，依然顯示動蕩不安的內容，目前在大聯盟先發4場，合計只吃12.2局，防禦率是慘烈的9.24。

羅姆指出，今井至少還會有下一場先發機會，預計會在下周負責與雙城隊的系列賽首戰，由於他的高薪，身為季外才剛大力招募來的自由球員，以及替代選項並不多的情況下，太空人只能繼續期待他能找回狀態。

若問題持續未能解決，太空人勢必得從小聯盟潛力新秀中尋找輪值替代人選，而今井合約中附有條款，只有在他本人同意的情況下才可下放小聯盟；大都會隊千賀滉大的合約也有一樣條款，去年9月就曾同意放棄條款，到3A調整狀況。

羅姆指出，「如果球隊希望避免交涉，將今井移到牛棚會是解決方案，但如此一來也等於承認布朗在這筆合約的失敗，對一位已經處在水深火熱的總管來說，恐怕很難有比這更糟的情況了。」太空人季外剛以3年5400萬美元合約簽下今井，平均年薪1800萬美元。