MLB／教頭證實鄧愷威「目前」就是先發 17日戰遊騎兵預計80到85球

鄧愷威將在台灣時間周日早上7點10分先發出戰遊騎兵隊，太空人隊教頭艾斯帕達（Joe Espada）表示，球隊現階段採取6人輪值，鄧愷威的定位就是先發投手，儘管他的角色會在之後傷兵歸隊可能面臨再次調整，「但此時此刻，他就是我們有信心能為我們投到80到85球的選手。」

太空人從5月9日到21日進行13連戰，因應密集賽程需要，鄧愷威在這段時間作為第6號先發進入輪值，前一場先發在11日已經投到63球，這回將再次於休5天的情況下站上投手丘，艾斯帕達表示，鄧愷威下一場預計用球數會是80到85球。

艾斯帕達指出，「當一些傷兵開始歸隊，牛棚人員重新配置後，我們會再看看鄧愷威適合的位置，但目前他就是我們有信心可以投到80到85球的人。」

鄧愷威本季出賽15場，包括2場先發、13場後援，26局投球被敲20支安打、失9分都是責失分，送出23次三振、8次保送，合計取得1勝3敗、防禦率3.12，本季唯一勝場是在後援時入袋，仍在尋求今年的先發首勝。