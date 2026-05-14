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MLB／超低級跑壘失誤幫大谷解危 巨人身價58億游擊：生涯最丟臉

聯合新聞網／ 綜合報導
亞當斯（Willy Adames）。 法新社
亞當斯（Willy Adames）。 法新社

巨人隊打線前6局遭道奇大谷翔平封鎖，好不容易第7局有反攻機會，當家游擊手亞當斯（Willy Adames）竟發生超低級跑壘失誤，終場以0：4慘遭完封，亞當斯直言這是他職業生涯最丟臉的場面。

7局上一出局時，亞當斯和查普曼（Matt Chapman）連續敲安，攻佔一二壘，吉爾伯特（Drew Gilbert）擊出左中外野深遠飛球。道奇中外野手帕赫斯（Andy Pages）接殺後，亞當斯已繞過三壘，帕赫斯輕鬆回傳二壘完成封殺，幫助大谷解除危機。

亞當斯賽後承認自己搞錯出局數，「那顯然是不能發生的失誤，這個失誤大概是職業生涯最讓我感到丟臉的一次，我知道這種事不能發生，這是我的錯，責任在我。」

球擊出前，亞當斯和道奇游擊手貝茲（Mookie Betts）聊得熱絡，當被問到這是否造成分心，亞當斯否認，「我們在聊比賽、揮棒之類的事。我每場比賽都會這樣做，如果是因為那樣，那我大概每兩天就會犯一次錯。」

亞當斯去年以7年1.82億美元（約新台幣57.8億元）合約加盟巨人，上季敲出30轟、87打點，打擊率0.225，OPS值0.739。亞當斯今年成績不好，出賽42場，僅3轟、11打點，打擊率0.222，OPS值0.598。

巨人 道奇 大谷翔平

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