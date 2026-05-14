MLB／大谷坦言不在意防禦率數字 道奇記者盛讚：地球最好投手

大谷翔平今天熱投105球，繳出7局無失分好投，防禦率0.82暫居大聯盟第1。對此大谷表示，自己不太會去在意數字。

大谷7局只被敲出4安打，投出2次保送，狂飆8次三振，沒有丟分。賽後防禦率0.82高居全大聯盟第1，第2名是洋基隊少主斯萊特勒（Cam Schlittler）的1.35。

當被問到暫居防禦率王，大谷表示，「目前投起來感覺很好，今天最後讓對手擊出的那顆高飛球，差一點可能形成長打，所以數據其實很容易因這種細節有很大的變化，我覺得現在還不是要去在意數字的時候。」

美國運動畫刊道奇記者卡瑪拉斯（Noah Camras）發文盛讚大谷，「這真的難以相信，他是塞揚最大熱門、MVP最大熱門，目前不存在第2名很接近。」

《The Athletic》道奇記者阿達亞（Fabian Ardaya）也盛讚，「大谷翔平現在看起來像地球上最好的投手。」