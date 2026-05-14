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MLB／還年輕想繼續「二刀流」 大谷談打擊低潮：單純實力不足

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
大谷今天先發奪勝後，表態還是想要持續以「二刀流」身份繼續努力。 歐洲新聞圖片社
大谷今天先發奪勝後，表態還是想要持續以「二刀流」身份繼續努力。 歐洲新聞圖片社

洛杉磯道奇隊31歲日籍球星大谷翔平今天在主場迎戰巨人隊，對舊金山巨人隊先發7局無失分，送出8次三振，拿下本季第3勝，雖是投手「單刀」出擊，但他賽後坦言，自己還是想要持續以「二刀流」身份繼續努力。

為了減輕大谷翔平的負擔，近期道奇隊讓大谷翔平在先發出賽時不打擊，今天已是他本季第4次、連續第3次登板時「只投不打」，專心投球。今天他也用本季單場新高的105球完成7局任務，本季先發出賽7場，防禦率僅0.82重返大聯盟防禦率王。

依照道奇隊的規劃，明天也會讓「打者大谷」繼續休兵，讓他身體獲得更好的恢復。根據日本媒體報導，賽後大谷被問及，是否因年齡增長讓「二刀流」變得更困難？他表示：「我覺得現在是自己狀態最好的時候，我也覺得自己還很年輕，所以還想要繼續努力。」

大谷翔平昨天在對上巨人隊首戰才敲出本季第7轟、5月首轟，他坦言，目前自己在進攻端能幫到球隊的比較少，「如果能找回讓自己滿意的打擊型態，應該能為球隊做出更大貢獻。」

而被問及打擊陷入低潮的原因？大谷翔平直言，就是單純「實力不足」，他提到，雖然狀況總是會起起伏伏，但這樣的起伏本來就是實力的一部分，如何縮短低潮，以及如何能讓自己維持在最佳狀態，這都是選手能力的一部分。

至於是否會因打擊狀況不盡理想而在投球時造成壓力？大谷翔平認為，能在投、打端都能處於巔峰狀態當然是最好，但以「二刀流」出賽能夠讓自己有另一個方式替球隊貢獻的方式，「這也是一種轉換心情的方式，即使打不好，也會抱持『想在投手丘上幫助球隊』的心情登板。」

道奇 大谷翔平 洛杉磯

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