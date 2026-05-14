MLB／戰績慘大都會傷兵再加一 主戰捕手艾瓦瑞茲右膝動刀休6到8週

大都會本季戰績低迷，隊上又不斷傳來傷兵噩耗，主戰捕手艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）因右膝半月板撕裂將動刀，預計會缺席6到8週，對大都會來說無疑是重大打擊。

艾瓦瑞茲在先前對戰老虎的比賽中，於一次揮棒擊出界外球時，右膝出現不自然扭轉，隨後便提前退場休息，經檢查後確認為半月板撕裂，這個傷勢讓他將缺席至六月底，甚至可能需要休養到明星賽前夕。

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）說：「我替他感到難過，我們都知道他會想辦法盡快回到球場。這對球隊當然是巨大打擊，我們失去了主戰捕手，但仍需要繼續前進，並靠更多球員挺身而出。」

24歲的艾瓦瑞茲一直是大都會主力捕手，不過他每年皆面臨各種傷病問題，過去兩季僅出賽176場，本季出賽37場打擊率2成41、OPS為.710，貢獻4發全壘打10分打點，大都會預計要由托倫斯（Luis Torrens）擔綱先發捕手，並從小聯盟拉上森格（Hayden Senger）填補空缺。