MLB／鄧愷威下一次出賽是先發！太空人記者曝17日對遊騎兵

太空人隊台灣右投鄧愷威最近轉先發，隨隊記者羅姆（Chandler Rome）和卡瓦哈拉（Matt Kawahara）都發文提到，鄧愷威可能將在17日先發對上遊騎兵隊。

太空人16日起將與遊騎兵展開3連戰，羅姆和卡瓦哈拉都列出這3場的先發投手，依序是艾里蓋提（Spencer Arrighetti）、鄧愷威、蘭伯特（Peter Lambert）。

鄧愷威去年在巨人隊大多擔任先發投手，今年轉戰太空人後從牛棚出發，表現十分優異。目前太空人先發輪值仍受傷兵潮影響，因此教練團安排他轉任先發，正在逐步拉高投球數。

鄧愷威上一戰面對紅人隊前3局0失分，但第4局遭遇亂流，最終投63球，留下3局失3分成績，防禦率上升至3.12。不過太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）仍肯定鄧愷威的投球內容，鄧愷威也表態希望能進入先發輪值。