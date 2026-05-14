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MLB／扶不起的天使！被守護者橫掃開季輸了28場續當大聯盟爐主

聯合新聞網／ 綜合報導
天使三連敗遭守護者橫掃。 美聯社
天使三連敗遭守護者橫掃。 美聯社

大聯盟爐主天使隊今天繼續在客場對戰守護者隊，首局就陷入落後，同時打線遭守護者先發梅西克（Parker Messick）封鎖，僅靠奈托（Zach Neto）全壘打拿下分數，終場2：4輸球，系列賽遭守護者橫掃，本季至今28敗也是全大聯盟最多。

1局下守護者第一棒馬丁尼茲（Angel Martinez）面對天使先發德特莫斯（Reid Detmers）就轟出首打席全壘打，接著拉米瑞茲（Jose Ramirez）保送、德勞特（Chase DeLauter）安打與弗萊（David Fry）滾地球讓守護者再下一城，首局以2：0領先。

3局下守護者靠天使失誤、德特莫斯投出觸身球和德勞特高飛犧牲打攻下第3分，6局下再以3支安打串聯打回第4分。天使只靠奈托5局上左外野全壘打追回2分，守護者先發梅西克今天投6.2局就失這2分，在他退場後守護者出動牛棚守成，最後終結者史密斯（Cade Smith）關門成功，4：2橫掃天使。

天使先發德特莫斯投5.2局失4分（3分責失），吞下本季個人第4敗，天使打線全場僅敲4支安打，當家球星楚奧特（Mike Trout）4打數0安打吞下2K，天使目前戰績16勝28敗名列大聯盟墊底，敗場數也為大聯盟最多。

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