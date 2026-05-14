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MLB／前洋基「痛痛人」與前妻鬧翻！遭指控「尿在洗髮精瓶」

聯合新聞網／ 綜合報導
前洋基隊投手「痛痛人」帕瓦諾（Carl Pavano）。 美聯社
前洋基隊投手「痛痛人」帕瓦諾（Carl Pavano）。 美聯社

洋基隊投手「痛痛人」帕瓦諾（Carl Pavano）與前妻艾莉莎（Alissa Pavano）因婚前協議爭議鬧上法庭，如今有更多不堪入目的細節曝光，他被指控尿進前妻的洗髮精瓶，還弄髒前妻的床。

根據《紐約郵報》取得的法庭文件，艾莉莎對帕瓦諾提出多項控訴，描述帕瓦諾在婚姻後期的行為，包含曾在她的洗髮精瓶裡尿尿，讓其他女伴佔用睡覺的床，並弄髒那張床，還搬走家中所有乾淨床單，讓她照顧孩子期間無法擁有乾淨且安全的床。

帕瓦諾被指控為了帶走3個孩子，栽贓前妻藏有毒品，在臥室內安裝針孔攝影機，稱她是「魯蛇」和「白人垃圾」。

帕瓦諾2005年季前與洋基簽下4年3950萬美元合約，不過他3個球季僅先發26場，防禦率5.00，被外界封為「痛痛人」，也多次被評選為洋基隊史最爛合約之一。

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