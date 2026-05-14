MLB／隊友、對手都有幫忙 大谷「單刀」登板7局8K無失分

道奇隊日籍球星大谷翔平，今天以投手身分出戰巨人隊，這次他本季第4次、連續第3次在先發登板時「單刀出擊」只投不打，主投7局，用了本季新高的105球，送出8次三振，沒有失分，道奇打線也用雙轟替他打下分數，7局打完道奇4：0領先。

大谷昨役找回打擊好手感，睽違12場比賽開轟，但仍依照原定計劃讓「打者大谷」休兵2天，今天僅「投手大谷」登板出賽。

大谷首局連續解決2名打者後投出四壞球保送，再被狄佛斯（Rafael Devers）揮出安打，但一、三壘有人時對艾德里奇（Bryce Eldridge）飆三振。接著他再連續解決5名打者，3局上2出局後投出保送，且因投手犯規把跑者送上二壘，仍力保不失分。

大谷在第4、5局面對6名打者飆5K，投到6局上2出局後被阿拉斯（Luis Arraez）敲安打，之後又連續解決2名打者。

大谷投到7局上解決首名打者後，被阿達梅斯（Willy Adames）、查普曼（Matt Chapman）連敲2安，接著讓吉伯特（Drew Gilbert）擊出中外野方向的深遠飛球遭接殺，同時二壘跑者疑似因記錯出局數提前起跑，回壘不及形成雙殺，幫大谷化解危機。

「投手大谷」今天主投7局，用105球寫本季新高，其中有71顆好球，被擊出4支安打，有2次保送，送出8次三振，沒有失分，防禦率0.82登上大聯盟防禦率王，退場時球隊4：0領先，成勝投候選人。第8局道奇換上史考特（Tanner Scott）登板接手。

此戰道奇打線在3局下靠艾斯皮諾（Santiago Espinal）本季首轟打下第1分，貝茲（Mookie Betts）接著「背靠背」再敲一轟，連續兩棒砲轟巨人先發瑞伊（Robbie Ray），打下2：0領先。

4局下道奇塔克（Kyle Tucker）二壘打、赫南德茲（Teoscar Hernandez）安打多添1分，之後羅哈斯（Miguel Rojas）安打、寇爾（Alex Call）高飛犧牲打幫道奇隊拉開4分領先。