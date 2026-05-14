MLB／外野手瓦修10局下敲再見滿貫 藍鳥逆轉光芒逃過橫掃

藍鳥今天在主場迎戰同區勁敵光芒，兩隊9局打完戰成1：1平手，10局下外野手瓦修（Daulton Varsho）轟出石破天驚再見滿貫彈，助藍鳥5：3逆轉勝，免於在系列賽遭到橫掃。

前6局兩隊分數皆掛蛋，7局上光芒二壘手帕拉修斯（Richie Palacios）突破藍鳥先發希斯（Dylan Cease），敲出中外野安打助隊先馳得點。落後的藍鳥8局下連續獲得3次保送攻占滿壘，接著岡本和真擊出高飛犧牲打讓藍鳥追平比分，第9局兩隊均未得分1：1進入延長賽。

突破僵局10局上光芒威廉森（Ben Williamso）和迪亞茲（Yandy Diaz）先後敲安狙擊藍鳥終結者霍夫曼（Jeff Hoffman），光芒取得3：1領先。10局下小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與岡本和真連續選到保送形成滿壘，接著瓦修逮中一顆偏高速球，一棒轟出左外野再見滿貫砲，讓藍鳥5：3氣走光芒。

這支滿貫砲是瓦修本季個人第5轟，終結者霍夫曼則進帳本季個人第2勝，右投希斯先發7局飆9K失1分無關勝負，藍鳥在系列賽前兩戰皆不敵光芒，今天逆轉贏球避免被橫掃，挨再見轟的光芒右投布魯克斯（Aaron Brooks）則吞下敗投。