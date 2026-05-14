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MLB／海瓦德重返道奇加入制服組 羅伯茲：對休息室很熟悉
前明星外野手海瓦德（Jason Heyward）退休不到兩個月就重返棒球界，將擔任道奇隊棒球營運部門特別助理。
海瓦德曾在2010年入選明星賽，2016年幫助小熊隊奪下世界大賽冠軍，擁有5座金手套獎，生涯陸續效力過勇士、紅雀、小熊、道奇、太空人和教士隊。
海瓦德曾在2023和2024年短暫效力道奇，2024年季中被釋出，轉戰太空人隊，該年道奇奪下世界大賽冠軍。
如今他將以球團制服組身分重返大聯盟，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時表示，「我很高興海瓦德能回到球隊，我知道他會和一些小聯盟附屬球隊合作，這很棒，他對休息室那部分已經很熟悉了，所以其中一部分就是和制服組人員一起工作，看看事情另一面如何運作，這對他的成長會很有幫助，對球團也會很有幫助。」
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