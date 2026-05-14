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MLB／對最會打左投的勇士繳優質先發 今永昇太7局失2分仍吞敗

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
今永昇太今天先發登板，面對全聯盟最會打左投的勇士隊，繳出7局失2分的優質先發。 法國新聞社
今永昇太今天先發登板，面對全聯盟最會打左投的勇士隊，繳出7局失2分的優質先發。 法國新聞社

小熊隊日籍左投今永昇太今天先發登板，面對全聯盟最會打左投的勇士隊，繳出7局失2分的優質先發，送出6次三振，但勇士在第8局超前分數，終場以4：1勝出，成為大聯盟本季率先拿到30勝的隊伍。

今永今天客場出賽，4局下被鮑德溫（Drake Baldwin）轟出陽春全壘打，小熊打線隨後在5局上由霍納（Nico Hoerner）的適時安打追平比數，雙方1：1平手。

今永一路投完7局沒有再失分，用91球，第8局繼續站上投手丘，但被首名打者哈里斯（Michael Harris II）敲出內野安打後退場，小熊隊換上牛棚接手，由麥頓（Phil Maton）登板接替，但沒能守住雙方平手局面。

勇士在一壘有人的局面下，金河成敲安打，雅斯崔姆斯基（Mike Yastrzemski）揮出二壘打敲回超前分，這也記為今永昇太的失分，接著杜邦（Mauricio Dubon）再轟一發2分全壘打，勇士單局進帳3分勝出。

今永今天主投7局用96球，被敲5支安打（1轟），送出6次三振，失2分，本季第6度繳出優質先發，但吞下第3敗。今年至今出賽9場，投了54.1局，防禦率2.32。

根據大聯盟官網報導指出，今年勇士是全聯盟最會打左投的球隊，此戰賽前面對左投的打擊率2成70為全聯盟最佳、打下76分。而此戰今永展現壓制力，成功讓勇士打線的火力削弱不少。

小熊 勇士 今永昇太

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