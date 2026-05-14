MLB／讓今永昇太多投第8局出事！小熊牛棚失守吞4連敗

小熊日籍左投今永昇太今天先發面對勇士，前7局只丟1分，卻苦苦等不到隊友火力援助，多投第8局反而出事！勇士在8局下靠雅斯崔姆斯基（Mike Yastrzemski）2壘打和杜邦（Mauricio Dubon）2分砲搶下關鍵3分，終場4：1送小熊四連敗，今永昇太悲情吞下本季第3敗。

今永昇太與勇士先發瑞奇（JR Ritchie）形成投手戰，今永昇太在第4局挨勇士捕手鮑德溫（Drake Baldwin）陽春砲丟分，小熊則靠霍納（Nico Hoerner）第5局敲安追平比數，雙方前7局戰成1：1平手。

第8局小熊決定讓今永昇太續投卻成為破口，遭哈里斯（Michael Harris II）敲安後退場，小熊換上麥頓（Phil Maton）又先後被金河成安打與雅斯崔姆斯基2壘打先丟1分，接著杜邦補上左外野2分砲，勇士單局攻下致勝3分。9局上勇士終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）順利守成，最終勇士4：1擊敗小熊。

今永昇太今天先發7局送出6次三振僅失2分，優質先發表現悲情吞敗，本季至今拿下4勝3敗，防禦率為2.32，小熊全場僅敲4安攻下1分，在先前拿下十連勝後近期陷入四連敗低潮。