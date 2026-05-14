MLB／洋基王牌弗里德投3局就傷退 打線全場僅1安遭金鶯完封

洋基隊今天再度於客場交手金鶯隊，推出左投弗里德（Max Fried）先發，不過他僅投3局便失掉3分，後續還因手肘痠痛提前退場，加上洋基打線遭金鶯右投布拉迪希（Kyle Bradish）6局無失分壓制，全場僅擠出1支安打，最終洋基以0：7遭金鶯完封。

弗里德在2局下遭阿隆索（Pete Alonso）安打與梅奧（Coby Mayo）二壘打先丟1分，3局上一開始又接連讓兩名金鶯打者上壘，後續因拉契曼（Adley Rutschman）高飛犧牲打和阿隆索安打再失2分，而且他在投完3局後就因手肘痠痛退場，洋基也緊急在第4局換上布萊克本（Paul Blackburn）。

金鶯捕手拉契曼在5局下轟出2分砲拉開5分領先，亞歷山大（Blaze Alexander）7局下再補上2分打點安打，金鶯全場敲出10支安打攻下7分，其中拉契曼一人貢獻3分打點。

金鶯先發布拉迪希今天投6局無失分，僅在第5局被奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）擊出二壘打，送出7次三振完全封鎖洋基攻勢，後續3名牛棚投手同樣力保不失，洋基全場就只打出1支安打，最終遭金鶯7：0完封。