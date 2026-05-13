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MLB／喊50轟50盜卻成打線斷層！洋基奇森姆認了：我揮棒狀況不好

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊明星二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）。 美聯社
洋基隊明星二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）。 美聯社

洋基隊明星二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）開季前立下「50轟50盜」目標，但洋基本季已進行43場比賽，他只有4轟11盜。今天與金鶯隊交手罕見未被排進先發打線，洋基反而以6：2贏球。

奇森姆開季至今狀態低迷，他今天賽前提到，每天都非常努力找回自己的能力，「每個人表現不好的時候，都會對自己的表現感到沮喪，現在，我的揮棒狀況不好。」

昨天奇森姆4打數0安打，吞下3次三振，其中3打席是得點圈有人，可以說是打線斷層。今天代打上陣，1打數0安打，打擊率下滑至0.200，OPS+68。

去年奇森姆繳出31轟31盜的生涯年成績，今年是他的合約年，也喊出50轟50盜目標。奇森姆賽後受訪時堅稱，未來的不確定性，未影響他的心態，「現在談這還太早，目前我只想幫球隊贏球，當你覺得自己沒做到、沒幫上忙，尤其是在打擊方面，那感覺真的很糟。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）認為，奇澤姆可能太急想要有表現，「今年有些時候，他好像慢慢找回感覺，然後又後退一步。他還沒真正爆發，但他會的，這就是打者在這項運動困難的地方，即使是好打者，也會在不同階段經歷這種狀況。這時候必須在心理方面夠堅強。」

現在有許多進階數據可推測，有些球員因運氣不佳導致成績差，但奇森姆進階數據也非常不理想。去年球季強勁擊球率PR值91，今年僅31。去年xwOBA（預期加權上壘率）PR值78，今年5。去年預期長打率為PR值83，今年11。

洋基 Jazz Chisholm Jr.

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