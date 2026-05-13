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MLB／開轟後改變「打者翔平」休兵計畫？ 羅伯茲：對球員不公平
道奇隊大谷翔平5月首轟出爐，今天在主場面對巨人隊第2打席敲出陽春砲，終結連12場、連52打席未開轟的全壘打乾旱，喜迎本季第7轟，但接下「打者翔平」仍會依照原訂計畫連休2天。
在此戰之前，大谷翔平近113打席僅敲2轟，前一支全壘打停在4月27日對芝加哥小熊隊之戰，而今天他在第2打席、雙方1：1平手時棒打巨人先發投手豪瑟（Adrian Houser），5月首轟降落在道奇球場中左外野觀眾席。
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前就透露，接下來兩場比賽預計都會安排「打者翔平」休兵，不會上場打擊，而即使今天大谷久違開轟、單場敲雙安打回打擊手感，此計畫依舊不變。
「投手大谷」將在明天先發登板，但只投不打，羅伯茲表示：「明天會讓他專心投球，周四（台灣時間周五）則是恢復日，希望他可以把今天的好感覺延續到之後的比賽。」
而被問及大谷在找回手感後就連休2天，打擊節奏是否會因此被中斷？羅伯茲直言：「我完全不這麼認為。」他提到，大谷同時也擔任投手，不能因為一場比賽的結果就過度反應。
羅伯茲也說：「對於大谷身體負擔，我們一直有在討論，也和他深談過，登板投球的日子真的非常辛苦，只因為他今天打得好，就理所當然認為明天應該讓他上場，這對球員並不公平，我不喜歡做這種事。」
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