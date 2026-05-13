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MLB／單場挨3轟生涯最慘 山本由伸自認該更有警覺

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇日籍投手山本由伸。 法新社
道奇日籍投手山本由伸。 法新社

道奇日籍投手山本由伸今天對巨人先發6.1局被敲3轟，失5分寫本季最慘一役，賽後山本由伸受訪表示，過多失投球出現造成挨轟結果，不過他也認為，自己身體狀態其實相當不錯，比起去年也好上許多。

山本由伸今天遭巨人89兩棒貝德（Harrison Bader）和哈斯（Eric Haase）3轟狙擊，單場挨3發全壘打為生涯新高，他說：「球位置有點甜，對手也真的打得很好，如果我當時有再多一點警覺，結果可能會不同。」

大谷翔平在第3局轟出陽春砲，一度幫助道奇取得領先，山本由伸說：「在大谷開轟後全隊的士氣都被帶起來了，這也是大家期待已久的一轟，可惜最後沒能守住領先，第7局還以這種方式下場，真的非常不甘心。」山本由伸在第7局遭遇滿壘危機時退場，後續隊友也讓2名跑者回本壘得分。

儘管今天吞下敗投，但山本由伸仍對自己的狀態感到滿意，他說：「目前身體狀況一直都很好，我會持續努力幫助球隊贏球，拿出好的投球表現。」山本由伸本季目前累計8場先發，成績3勝3敗防禦率3.60。

MLB 道奇 巨人 山本由伸 大谷翔平

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