MLB／老虎小編開放李灝宇QA 球迷狂問台灣美食：北部粽還南部粽

老虎隊台灣內野手李灝宇今天代打上陣，2打數都敲出安打，老虎Threads小編發文邀請球迷問問題，將會讓李灝宇本人親自回應。

老虎小編發文寫道，「各位球迷朋友有什麼想問灝宇的問題嗎？本人將會親自出馬來QA問答，歡迎大家留言提問！」

對此球迷反應熱烈，「可以問灝宇在球場處理過多少人嗎」、「希望球迷怎麼幫你喊聲加油」、「休閒活動會做什麼事」、「會唱hao yu like that嗎（女團BLACKPINK歌曲）」。

還有許多球迷詢問台灣美食的問題，「皮蛋豆腐會拌嗎」、「北部粽還是南部粽」、「火鍋可以加芋頭嗎」、「滷肉飯攪還是不攪」、「會舔布丁封膜嗎？」

李灝宇本季出賽18場，48打數10安打（1轟），選到3保送，有6打點，吞下16次三振，打擊率0.208，OPS值0.609。