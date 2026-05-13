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MLB／大谷翔平開轟後笑了！道奇總仔：進入狀態隊友變輕鬆

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

道奇隊今天雖以2：6不敵巨人隊，但大谷翔平暌違53打席開轟，總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，感覺大谷鬆了一口氣。

3局上大谷面對巨人先發豪瑟（Adrian Houser），2好1壞情況下，將外角伸卡球掃向反方向，形成全壘打。大谷確認球出牆後，一邊繞壘一邊張大嘴巴，不斷搖頭並仰望天空，露出如釋重負的表情。

羅伯茲賽後受訪時談到這發全壘打，「今晚的翔平真的非常好。能把伸卡球轟向反方向形成全壘打，真的很精彩。他今天也打出好幾顆強勁擊球。」談到大谷開轟後的反應，羅伯斯說：「看起來像是鬆了一口氣，也露出笑容，就今晚打擊內容來看，我想他自己也能感受到不錯的手感。」

羅伯茲也期待大谷的復活能帶動道奇打線，「當然這不只是他一個人的問題，但只要他進入狀態，其他球員也會變輕鬆，這不是要他負全責，不過當最好的球員開始展現原本的能力時，休息室氣氛就會被帶動，其他球員也能更自在地發揮。」

道奇最近陷入4連敗，4戰加起來只得9分。目前道奇24勝18敗，落後國聯西區龍頭教士隊0.5場勝差。

大谷翔平 道奇

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