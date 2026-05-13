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MLB／水手60轟重砲終結38支0大低潮 隊友笑稱想為羅利保留安打球

聯合新聞網／ 綜合報導
水手重砲羅利終結無安打低潮。 美聯社
水手重砲羅利終結無安打低潮。 美聯社

水手今天10：2打爆太空人，重砲羅利（Cal Raleigh）也終於突破低潮，他在第7局擊出中外野安打，終結長達近半月38打數無安打乾旱期，這支安打不僅讓休息室隊友嗨到最高點，奈勒（Josh Naylor）更開玩笑地說要替羅利保留這顆安打紀念球。

羅利上一次敲安要追朔至美國時間4月27日，自當時他對雙城轟出全壘打後，中間經歷了連續38打數沒有擊出安打的超大低潮，與水手隊史42打數無安打最慘紀錄也相去不遠，不過他今天在7局上從太空人投手莫瑞（Jayden Murray）手中擊出中外野安打，總算結束這段安打乾旱期。

這支安打完全點燃水手休息室，先發投手布萊恩胡（Bryan Woo）也替他揮毛巾慶祝，一壘手奈勒更假裝幫羅利把球收藏起來，彷彿那是顆有價值的紀念球，奈勒賽後解釋道：「那其實不是真正的安打球，而是我從休息區隨手拿的一顆球。」

羅利9局上再擊出一支左外野安打，這也是他本季第6次單場雙安表現，這名去年狂掃60轟的重砲捕手本季狀態低迷，目前打擊率僅1成66、OPS為.574，且已經苦吞多達55次三振，多項數據皆為聯盟倒數，不過他累計7轟已排水手隊上第二，水手本季戰績21勝22敗勝率未達五成。

MLB 水手 太空人 布萊恩胡

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