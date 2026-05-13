MLB／史瓦柏連5戰開轟登全壘打王 惠勒精簡好投費城人1分險勝紅襪

費城人今天客場交手紅襪，史瓦柏（Kyle Schwarber）首局揮出陽春砲，連5場開轟追平隊史紀錄，加上惠勒（Zack Wheeler）先發7.1局僅失1分，費城人2：1險勝紅襪，近期打出一波3連勝。

1局上史瓦柏面對紅襪左投莫蘭（Jovani Moran），咬中一記內角速球形成右外野陽春砲，替費城人先馳得點，這也是史瓦柏個人本季第17轟，獨居大聯盟全壘打王，最近5戰已敲6轟，連5場比賽開轟也追平費城人隊史紀錄。

2局上史托特（Bryson Stott）擊出2壘打替費城人再下一城。費城人先發投手惠勒今天展現極高投球效率，僅用16球便投完前3局，創下2000年以後，大聯盟先發投手前3局最少用球數紀錄，他一路壓制紅襪打線，直到7局下才因拉菲拉（Ceddanne Rafaela）安打失1分，今天他用87球投7.1局送4K僅失1分。

惠勒退場後費城人靠艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）與終結者杜朗（Jhoan Durán）守住領先，終場2：1一分差擊敗紅襪，惠勒收下本季第2勝，傷癒復出後先發4場比賽防禦率2.55，紅襪左投莫蘭擔任開門投手（Opener）投1局失1分苦吞敗投。