快訊

LINE免費貼圖5款！毛小孩集合 快用「勸敗買買圖」慫恿朋友瞎拼

台知名景點人潮雪崩！現場僅見5名遊客 攤販歇業、導遊直言：已不列行程

MLB／山本由伸挨3轟失5分 大谷開轟雙安救不了道奇4連敗

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／只投「2球種」挨兩轟控球又暴走 今井達也：盼展現日本風格

聯合新聞網／ 綜合報導
今井達也。 美聯社
今井達也。 美聯社

太空人隊日籍投手今井達也暌違1個多月，重返大聯盟投手丘，面對水手隊主投4局投出3次三振、3次四壞保送、2次觸身球，被敲5安打，包含兩發全壘打，失掉6分，防禦率上升至9.24。太空人終場以2：10慘遭痛宰，創隊史2014年以來最爛紀錄。

今井達也首局送出三上三下，第2局投出保送後，馬上被阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲兩分砲。

第3局今井雖被敲2支安打，但沒有失分。第4局控球大走鐘，先連丟兩顆觸身球，再丟1個保送，接著被坎佐恩（Dominic Canzone）轟滿貫砲。隨後今井雖又投出1個四壞保送，但沒有再失分，結束投球任務。

總計今井用80球只有46球是好球，主投4局投出3次三振、3次四壞保送、2次觸身球，被敲5安打，失掉6分都是自責分，防禦率上升至9.24，每局被上壘率2.05，吞下本季首敗。

今井本場比賽只投速球和滑球，他表示，「我和教練團討論後，認為希望能把自己在日本的投球風格，完整帶到美國展現。我也因為這樣的內容受到肯定，才加盟太空人，所以我覺得應該先把這部分做好，如果真的行不通，再來考慮增加球種，這才是正確順序。」

太空人輸球後16勝27敗並列大聯盟墊底，這是隊史2014年以來最差的前43場開局。對於今井慘烈的投球成績，太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）表示，「這是團隊運動，我們必須全隊一起面對。這不只是今井一個人的問題，或某人的問題，這是一支球隊的事。」艾斯帕達強調：「我們要幫助他度過這段難關，就像我們也要幫助其他球員一樣。」

今井達也 太空人 水手

相關新聞

MLB／山本由伸挨3轟失5分 大谷開轟雙安救不了道奇4連敗

道奇隊今天在主場面對巨人隊，山本由伸登板先發，雖有大谷翔平敲本季第7轟一度替他打下領先，但山本投6.1局挨3轟失5分，寫下本季失分最多一役，道奇打線全場也只敲4安，終場以2：6吞下4連敗。

MLB／李灝宇代打2支2、第二度單場雙安 老虎被大都會開魯閣

老虎隊今天客場出戰紐約大都會隊，台灣強打內野手李灝宇升上大聯盟後首次造訪紐約，此戰沒有被排進先發陣容中，但在第7局被換上場代打，此戰2次打擊機會都敲出安打，生涯第二度單場雙安，連兩場有安打，彈最終老虎隊以2：10落敗。

MLB／只投「2球種」挨兩轟控球又暴走 今井達也：盼展現日本風格

太空人隊日籍投手今井達也暌違1個多月，重返大聯盟投手丘，面對水手隊主投4局投出3次三振、3次四壞保送、2次觸身球，被敲5安打，包含兩發全壘打，失掉6分，防禦率上升至9.24。太空人終場以2：10慘遭痛宰，創隊史2014年以來最爛紀錄。

MLB／李政厚「下體碰撞」慶祝同志關注 巨人教頭：關係緊密的團隊

巨人隊昨天以9：3擊敗道奇隊，賽後外野手李政厚、貝德（Harrison Bader）和吉爾伯特（Drew Gilbert）做出激情慶祝動作，引發球迷熱議，巨人教頭維特洛（Tony Vitello）今天賽前對此做出回應。

MLB／高史密特開賽首球就開轟 洋基甩客場低潮6：2勝金鶯

洋基一壘手高史密特首局首球開轟，助隊以6：2擊敗金鶯。先發投手華倫主投5.2局僅失2分，洋基延續客場勝利，終結近期低迷。

MLB／大谷5月首轟、本季第7轟來了！ 山本由伸前5局挨3轟陷入落後

道奇隊日籍球星大谷翔平暌違12場比賽開轟！今天面對巨人隊3局下雙方1：1平手時，敲出一發中左外野方向的陽春全壘打，5月首轟出爐，也一度替山本由伸討回領先優勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。