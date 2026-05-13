聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／只投「2球種」挨兩轟控球又暴走 今井達也：盼展現日本風格
太空人隊日籍投手今井達也暌違1個多月，重返大聯盟投手丘，面對水手隊主投4局投出3次三振、3次四壞保送、2次觸身球，被敲5安打，包含兩發全壘打，失掉6分，防禦率上升至9.24。太空人終場以2：10慘遭痛宰，創隊史2014年以來最爛紀錄。
今井達也首局送出三上三下，第2局投出保送後，馬上被阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲兩分砲。
第3局今井雖被敲2支安打，但沒有失分。第4局控球大走鐘，先連丟兩顆觸身球，再丟1個保送，接著被坎佐恩（Dominic Canzone）轟滿貫砲。隨後今井雖又投出1個四壞保送，但沒有再失分，結束投球任務。
總計今井用80球只有46球是好球，主投4局投出3次三振、3次四壞保送、2次觸身球，被敲5安打，失掉6分都是自責分，防禦率上升至9.24，每局被上壘率2.05，吞下本季首敗。
今井本場比賽只投速球和滑球，他表示，「我和教練團討論後，認為希望能把自己在日本的投球風格，完整帶到美國展現。我也因為這樣的內容受到肯定，才加盟太空人，所以我覺得應該先把這部分做好，如果真的行不通，再來考慮增加球種，這才是正確順序。」
太空人輸球後16勝27敗並列大聯盟墊底，這是隊史2014年以來最差的前43場開局。對於今井慘烈的投球成績，太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）表示，「這是團隊運動，我們必須全隊一起面對。這不只是今井一個人的問題，或某人的問題，這是一支球隊的事。」艾斯帕達強調：「我們要幫助他度過這段難關，就像我們也要幫助其他球員一樣。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。