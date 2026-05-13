MLB／李政厚「下體碰撞」慶祝同志關注 巨人教頭：關係緊密的團隊

巨人隊昨天以9：3擊敗道奇隊，賽後外野手李政厚、貝德（Harrison Bader）和吉爾伯特（Drew Gilbert）做出激情慶祝動作，引發球迷熱議，巨人教頭維特洛（Tony Vitello）今天賽前對此做出回應。

吉爾伯特以在場上惡作劇聞名，自4月15日重返大聯盟以來，巨人外野的慶祝動作越來越誇張。先是吉爾伯特試圖親吻李政厚，再來是李政厚操控吉爾伯特和拉莫斯（Heliot Ramos）的頭，試圖讓兩人接吻。

昨天慶祝動作更加激情，李政厚、吉爾伯特和貝德抱在一起，下體往前頂約6下。畫面曝光後，網友們紛紛表示，「這組外野有同志氣息」、「這完全是加州特色」、「贏球後會去同志酒吧」、「他們會在6月爆發（6月是LGBT驕傲月）」。

巨人教頭維特洛今天賽前受訪時表示，「我對此沒意見，或者說不予置評，我知道你們在說什麼，他們是關係緊密的團隊。」