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MLB／大谷5月首轟、本季第7轟來了！ 山本由伸前5局挨3轟陷入落後
道奇隊日籍球星大谷翔平暌違12場比賽開轟！今天面對巨人隊3局下雙方1：1平手時，敲出一發中左外野方向的陽春全壘打，5月首轟出爐，也一度替山本由伸討回領先優勢。
「打者大谷」前一次擊出全壘打已是4月27日面對芝加哥小熊隊之戰，之後連11場比賽沒有開轟。今天面對巨人擔任先發第1棒、指定打擊，3局下第二打席，將巨人先發投手豪瑟（Adrian Houser）一顆93.9英里（約151公里）伸卡球擊成左中外野方向的陽春砲，本季第7轟出爐。
大谷翔平暌違12場、53打席開轟，擊球初速105.9英里（約170公里）、飛行距離398英呎（約121.3公尺），看著球飛上看台後，他仰望天空露出如釋重負的表情，回到休息室後也接受隊友們的慶祝，這發全壘打還一度幫助道奇隊要回領先優勢。
道奇首局就靠接連攻勢打下1：0領先，先發投手山本由伸第3局被哈斯（Eric Haase）轟出陽春砲，兩隊1：1平手再戰，道奇接著靠大谷翔平的陽春彈要回領先。
但5局上山本由伸在2出局後再挨貝德（Harrison Bader）的一發陽春全壘打，雙方回到2：2平手，哈斯接著「背靠背」敲出單場個人第2轟，山本由伸連挨2轟被巨人隊超前比數，前5局就挨3轟，道奇2：3落後。
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