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MLB／高史密特開賽首球就開轟 洋基甩客場低潮6：2勝金鶯
洋基今天作客金鶯主場，一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）首局首球首打席開轟，外野手葛里沙姆（Trent Grisham）也揮出3分砲，搭配右投華倫（Will Warren）先發5.2局僅失2分，洋基6：2擊敗金鶯踢館成功。
開賽高史密特鎖定金鶯先發羅傑斯（Trevor Rogers）投出的第一球，直接轟出左外野陽春砲，為洋基先馳得點。3局上貝林傑（Cody Bellinger）在滿壘擊出滾地球先攻下1分，接著羅沙里歐（Amed Rosario）內野安打再下一城，隨後葛里沙姆轟出中外野3分砲，洋基攻下5分大局以6：0領先。
洋基先發華倫前5局皆力保不失，直到6局下才被巴薩洛（Samuel Basallo）敲安與歐尼爾（Tyler O'Neill）2壘打丟掉2分，今天他先發5.2局送6K，被敲4支安打失2分，在他退場後洋基用四名牛棚投手守住領先，終場6：2擊贏球，華倫拿下本季第5勝。
洋基本季攻擊火力出現「主強客弱」狀況，今天賽前他們在20場主場比賽場均攻下6.5分，但22場客場賽事場均則僅得到3.9分，今天高史密特與賈吉（Aaron Judge）皆有雙安表現。金鶯先發投手羅傑斯主投4局丟6分吞下敗投。
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