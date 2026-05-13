MLB／高史密特開賽首球就開轟 洋基甩客場低潮6：2勝金鶯

老虎隊今天客場出戰紐約大都會隊，台灣強打內野手李灝宇升上大聯盟後首次造訪紐約，此戰沒有被排進先發陣容中，但在第7局被換上場代打，此戰2次打擊機會都敲出安打，生涯第二度單場雙安，連兩場有安打，彈最終老虎隊以2：10落敗。

2026-05-13 10:33