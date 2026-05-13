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MLB／KKK！史肯斯三度單局3K 8局無失分收本季第6勝

聯合新聞網／ 綜合報導
史肯斯先發8局飆10K拿下本季第6勝。 路透社
史肯斯先發8局飆10K拿下本季第6勝。 路透社

海盜塞揚強投史肯斯（Paul Skenes）今天先發迎戰洛磯，前6.1局投出無安打比賽，且三度單局連續三振3人，全場投8局飆10K無失分，率領海盜3：1贏球，史肯斯進帳本季個人第6勝。

史肯斯前2局面對洛磯6名打者全數送出三振，3局上卡斯楚（Willi Castro）突襲短打失敗才終結連續三振紀錄，這記短打也引來海盜球迷噓聲，不過史肯斯直到5局上兩出局才因對強森（Troy Johnston）投出觸身球造成4.2局完全比賽破功。

史肯斯6局上再度連飆3K，7局上1出局後遭莫尼亞克（Mickey Moniak）擊出本場第一支安打，8局上也被強森敲2壘打，不過史肯斯皆力保不失，今天他先發8局僅被敲2安，送出10次三振沒有失分，單場三次1局飆3K也成為自1961年以來的第一位海盜投手。

海盜則分別在第1局、第5局與第7局，靠岡薩雷斯（Nick Gonzales）、洛威（Brandon Lowe）與雷諾茲（Bryan Reynolds）3支帶打點安打攻下分數，史肯斯退場後海盜由索托（Gregory Soto）關門，他雖然在9局上失掉1分，但海盜最終仍以3：1贏球，史肯斯拿下本季第6勝，賽後防禦率為1.98。

MLB 海盜 史肯斯 洛磯

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