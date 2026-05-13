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MLB／道奇與同區響尾蛇交易中外野手 羅伯茲：守備很棒的球員
道奇隊今天宣布，與響尾蛇隊達成交易，用17歲小聯盟外野手雷奎納（Jose Requena），換來26歲左打外野手湯瑪斯（Alek Thomas）。
本季湯瑪斯100個打席，敲出2轟10打點，打擊率0.181，OPS僅0.563，整個生涯OPS也只有0.634。不過湯瑪斯曾在2023年季後賽59打席敲出4轟，表現十分亮眼。
湯瑪斯將為道奇提供外野左打選項，同時是一名速度與防守兼具，且能鎮守中外野的球員。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也給他高評價，「他真的是守備很棒的球員，也是很棒的孩子，我喜歡他打球的方式。我們很常從對手角度看到他，目前還不確定對他的安排是什麼。」
湯瑪斯目前預計下放小聯盟，暫時不會進入大聯盟名單。道奇為了清出40人名單，將席亞尼（Michael Siani）指定讓渡。
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