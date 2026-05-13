MLB／游擊卡波雷拉手指骨折 洋基重新叫上沃爾普回大聯盟

洋基球團今天宣布，陣中游擊手卡波雷拉（Jose Caballero）因手指骨折進入10天傷兵名單，並讓2023年金手套得主沃爾普（Anthony Volpe）重回大聯盟，不過洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，一旦卡波雷拉傷勢痊癒，仍會讓他擔任先發游擊手。

卡波雷拉在週一洋基交手釀酒人的比賽中，因一次撲壘傷到手指，檢查後發現有骨折的情形，總教練布恩說：「希望他只會缺席十天，但還要觀察他的恢復狀況，他並沒有傷到肌腱與韌帶，所以我們認為不會缺陣太久。」

29歲的卡波雷拉本季成為洋基的主力游擊手，出賽41場打擊率2成59，揮出4轟OPS為.720，布恩強調在他復出之後，將會回到先發游擊的位置，他說：「他是個真正的戰士，表現的不輸任何人，所以我預期他還是我們的先發球員。」

至於被升上大聯盟的沃爾普，因去年十月左肩動刀缺席了部分今年春訓，他曾在2023年獲得游擊金手套獎，去年球季他出賽153場，打擊率2成12、OPS.663，貢獻19轟與72分打點，先前沃爾普都待在小聯盟調整狀態，布恩說：「希望他已經準備好，能回到球隊提供火力支援。」