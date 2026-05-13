MLB／安排大谷翔平連2場不上場打擊 道奇教頭說明計畫優缺點

大谷翔平最近在打擊方面陷入低潮，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天宣布，將安排大谷休兵，可能連兩天不會上場打擊。

道奇目前正在進行13連戰，大谷前場5打數0安打，打擊率降至0.233，連11場、51個打席未開轟，打擊狀況明顯低迷，因此羅伯茲安排大谷在先發登板投球隔天（15日）完全休息。

至於14日先發登板是否會二刀流，羅伯茲說，「目前還沒決定是二刀流出賽，還是專心投球。目前比較傾向不讓他打擊。」

當被問到安排休息日的優缺點時，羅伯斯表示，「最大的好處是減輕打擊帶來的負擔，也能讓身體獲得休息。從二刀流選手長期規劃來看，這是讓他在進攻端重新調整、重新出發的機會。」至於缺點，羅伯斯直言：「就是你無法再把他的名字排進打線前段。」