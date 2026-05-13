MiLB／費爾柴德擔綱主角 守護者3A秀國旗慶祝台灣傳統週

美國職棒守護者小聯盟3A隊伍慶祝台灣傳統週，在社群平台貼出中華民國國旗，以「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）為主角。費爾柴德表示，在美國比賽「每場至少會在觀眾席看到一名台灣球迷」。

美國台裔社群超過20年來，推動5月慶祝「台灣文化傳統週」（Taiwanese Heritage Week）。根據台灣人公共事務會（FAPA）統計，今年全美19州州長、至少80名跨黨派民選官員公開支持。

效力守護者小聯盟3A哥倫布快艇隊（Columbus Clippers）的台裔美籍混血球員費爾柴德，成為球隊慶祝台灣傳統週的最佳男主角。

費爾柴德在球季之前，加入經典賽（WBC）中華隊，成為國家隊史首名台裔美籍球員，對韓國敲出逆轉戰局的全壘打，廣受球迷喜愛。

在社群貼文中，費爾柴德談到身為台裔美國人的意義。他表示：「這是一個很好的機會，讓我認識自己一部分的文化傳承，它塑造了今天的我，意味我代表著比我個人更大的群體。隨著年紀增長、在球場上越久，我越感到珍惜。」

費爾柴德分享，經典賽期間「受到台灣球迷毫不保留的喜愛」，這是他職業生涯從未體驗過的強大支持；經典賽結束之後，他回到美國職棒，在小聯盟3A比賽，仍然一直有台灣球迷到現場為他加油。

費爾柴德說：「在美國每場比賽，感覺都至少有一位台灣球迷在觀眾席上，特地來支持我，很多人旅程甚至長達好幾個小時，只是為了來看我比賽。在球季的高低起伏之中，知道有這麼多人一路為我加油，讓我非常感動，也讓我心懷謙卑。」