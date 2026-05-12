MLB／隊友形容橫掃球「很噁心」 鄧愷威分享背後故事

台灣投手鄧愷威今年轉戰太空人隊後投出好成績，犀利的橫掃球是致命武器，就連隊友艾里蓋提（Spencer Arrighetti）都形容這球「真的很噁心」。

《FanGraphs》記者勞里拉（David Laurila）撰文分享鄧愷威的成長，太空人隊投手艾里蓋提受訪時盛讚鄧愷威的橫掃球，「那顆球超級好，我也投橫掃球，麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）也投橫掃球，我們隊上還有幾個人也投這種球，但鄧愷威的橫掃球太驚人了。」

艾里蓋提進一步形容，「我跟他傳接球時，那球看起來像速球飛了48英尺，然後突然90度往左轉。不是每顆橫掃球都一樣，有些幅度比較大，但他的有85英里，我的意思是那真的很噁心，真的是一顆非常棒的球。」

鄧愷威2017年進入美職體系時只有速球和曲球，如今已有5種球路，包含招牌的橫掃球。截至上一場先發前，鄧愷威本季最用的球就是橫掃球，使用率36.3%，被打擊率0.118，被長打率也是0.118，揮空率則有27.9%。

勞里拉詢問鄧愷威，這項武器背後的故事是什麼。鄧愷威解釋，「我是在2021年還在高階1A的時候學會這顆橫掃球。我在牛棚很喜歡拿著球，有天不小心找到很喜歡的握法，我心想：『我明天傳接球時來試試看。』隔天我跟一名隊友傳接球時，球的軌跡感覺真的很好，當時還沒有『橫掃球』這個名稱，所以都叫它滑球，直到2023年升3A時，有位教練才說這其實不算滑球，比較像橫掃球。」