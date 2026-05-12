MLB／心態歪了…大谷想靠揮棒擺脫低潮 道奇教頭：這樣不太好

道奇隊今天以3：9輸給巨人隊、吞下3連敗，大谷翔平5打數沒有安打，吞下2次三振，另外3打席也都沒打出內野。總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後直言，這是他看過大谷打擊狀態最失衡的時候，想靠揮棒突破低潮的心態已經影響到他。

大谷此役5支0，吞下2K之外，另外3打席都是內野滾地球出局。從4月29日起算，大谷在這段期間38打數只敲出4安打，唯一長打是1支二壘打，打擊率從0.278、整體攻擊指數0.899分別下修到0.233、0.767。

羅伯茲指出，大谷現在的揮棒平衡已經跑掉，即便在球季初狀況不好的時候，至少還能靠保送上壘，但現在的大谷想靠揮棒擺脫低潮。

羅伯茲說，問題在於，「像他這種具有威脅性的打者，投手本來就不太會輕易跟他正面對決，『靠揮棒突破低潮』並不是太好的心態，有時候也必須接受對方願意給你的東西。」

羅伯茲表示，大谷「心理上的休息」是必要的，正在考慮大谷周四的投手出賽日，或是投球後的隔天讓他不擔任打者出賽。