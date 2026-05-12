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MLB／超大型藍色監獄！道奇牛棚縱火吞3連敗 大谷5支0打不出內野

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

道奇隊今天在主場打出離譜一戰，牛棚瘋狂點火，讓落後分差持續崩盤，主場球迷開噓、紛紛提早離席，4萬4298人進場，到第九局已經呈現一片荒涼，終場以3：9輸給巨人隊、吞下3連敗，佐佐木朗希先發5局失3分無關勝敗，大谷翔平5打數沒有安打，吞下2次三振，另外3打席也都沒打出內野。

佐佐木此役先發5局共用91球，被敲6安打、失3分都是責失分，有5次三振、1次保送，最快球速99.5哩（約160公里）。

他在首局演出三上三下，第二局遭首位打者狄佛斯（Rafael Devers）開轟，讓巨人先馳得點，下一棒拉莫斯（Heliot Ramos）也敲安打，但及時連飆3K解危。第三局再遇亂流，被敲1安打、2次四死球保送，面臨一出局、滿壘危機，又輪到前次過招都遭狙擊的棒次，但佐佐木這回讓狄佛斯擊出右外野飛球接殺，拉莫斯則是三壘方向滾地球出局。

佐佐木第四、五局都讓巨人三上三下，眼看有望首度在大聯盟留下連兩場優質先發，卻在第六局面對3位打者都沒解決，遭拉莫斯的二壘打一棒掃回兩分逆轉戰局。

佐佐木雖在2：3落後時退場，孟西（Max Muncy）第六局就以陽春砲幫助他躲過敗投，而道奇牛棚在第七局先首度縱火，維西亞（Alex Vesia）面對5人次被敲3安打、1保送丟掉3分，第九局輪到米爾斯（Wyatt Mills）單局5次四死球保送釀禍，再丟掉3分，擋不住道奇的連敗頹勢。

大谷此役5支0，吞下2K之外，另外3打席都是內野滾地球出局。從4月29日起算，大谷在這段期間38打數只敲出4安打，唯一長打是1支二壘打，打擊率從0.278、整體攻擊指數0.899分別下修到0.233、0.767。

道奇 大谷翔平 佐佐木朗希 巨人

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