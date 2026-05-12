MLB／高斯曼生涯2000K現役第6人 里程碑起步在2013年補陳偉殷空缺

藍鳥隊今天以5：8不敵光芒隊，35歲資深投手高斯曼（Kevin Gausman）投4.2局失7分承擔敗投，而他在這一戰跨入「2000K俱樂部」，成為現役投手第六人。

高斯曼此役先發4.2局被敲10安打、失7分（責失6分），而他賽前累積生涯1997次奪三振，今天5K入袋，一舉跨越生涯2000K，完成現役投手中僅韋蘭德（Justin Verlander）、薛則（Max Scherzer）、塞爾（Chris Sale）、寇爾（Gerrit Cole）及達比修有達陣的里程碑。

高斯曼的初登板在2013年5月23日，效力金鶯隊，該役碰上對手正是藍鳥，繳出5局失4分、送出5K吞敗，而他的生涯第1K賞給英卡納西恩（Edwin Encarnación），歷時13年後跨入「2000K俱樂部」。

值得注意的是，時光回溯到2013年，才剛以金鶯2012年選秀第一指名入隊的高斯曼，當時是自家農場排名第二的潛力新秀，仍隸屬2A球隊，被預期會在球季尾聲升上大聯盟，卻意外提早在5月晉升，而這是因為先發輪值中台灣左投陳偉殷右腹斜肌拉傷，進入傷兵名單，高斯曼補上他的輪值空缺，第1K正是在這樣的時空背景之下誕生在5月。