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MLB／貝茲回歸下放弗里蘭而非金慧成 道奇教頭：這樣比較公平

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

道奇隊今天迎接主戰游擊手貝茲（Mookie Betts）回歸，為了空出位置，將弗里蘭（Alex Freeland）下放3A，總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示團隊經過艱難的討論，但最終考量金慧成這段時間的整體表現，「我們認為再給慧成一些發揮空間，這樣會比較公平。」

貝茲前一次大聯盟出賽已是4月5日，隨後因右腹斜肌拉傷進入傷兵名單，暌違賽場1個多月，他在完成復健賽後回歸，今天擔任先發游擊手、第二棒面對巨人隊。

道奇近期火力輸出並不穩定，期盼藉由貝茲歸隊穩定軍心，羅伯茲表示，「我認為我們有足夠天賦可以比現在打得更好，但多了貝茲的打席品質，絕對會有幫助。我們的團隊火力並沒有預期的穩定，但貝茲歸隊將會提升我們的地板（基本水準）。」

對於為何下放弗里蘭、留下金慧成，羅伯茲解釋：「因為慧成的表現更好。」他坦言有艱難的討論，最終就是根據兩人表現作出決定，「Alex做到了每件我們要求的事，包括守備、職業態度、從每次打席中學習，過去10天也在上壘方面做得很好，但此時此刻，考量金慧成在這段時間的表現，我們覺得應該再給他一些發揮空間，我們認為這樣會比較公平。」

道奇 貝茲 羅伯茲

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