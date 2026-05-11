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MLB／貝茲回歸誰走？外媒認為金慧成不會下3A 可能人選是他

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇南韓好手金慧成。 路透社
道奇南韓好手金慧成。 路透社

隨著道奇近日宣布當家游擊手貝茲（Mookie Betts）傷癒回歸的消息，這也意味著道奇要從名單內挑選一位球員下放到小聯盟。根據美媒《The Athletic》的報導，下放3A人選並非南韓好手金慧成，反而是打擊表現未起色的弗里蘭（Alex Freeland）。

上個月初，貝茲因腹斜肌拉傷進入傷兵名單，金慧成被拉拔上大聯盟。在出賽29場比賽中，他的打擊率為.289、OPS為.715，另有1支全壘打、8分打點成績；反觀弗里蘭，表現則稍遜於前者，在33場比賽中，他的打擊率為.235、OPS為.646，另有2支全壘打、8分打點。值得注意的是，兩者在被三振次數上有顯著差距，弗里蘭高達32次，金慧成僅18次，顯示出他對於選球的細膩度。

道奇內野手弗里蘭。 法新社
道奇內野手弗里蘭。 法新社

另外，《The Athletic》也給予金慧成正面評價，文章指出：「自從金慧成從3A被召回以來，他給道奇隊留下了深刻的印象，而弗里蘭的表現則基本上與2025年相仿。上賽季他的三振率超過30%，因此本賽季他面臨著改進選球和整體打擊策略的挑戰。」

文章中還提到：「道奇隊相信金惠成將有充足的機會繼續成長，無論是擔任二壘手還是替補貝茲擔任遊擊手。然而，同樣的道理很難用在弗里蘭身上。道奇可能會認為，弗里蘭下放3A，讓他每天都能上場比賽，才是最佳選擇。」

道奇主帥羅伯茲（Dave Roberts）在近期受訪時，也特別稱讚金慧成的蛻變，「他對好球帶的判斷進步非常多，以前他比較不擅長應付高球，以及低角度的變化球，但現在已經改善很多了。」但對於要把誰移出大聯盟名單，羅伯茲則表示這是一個艱難的決定，因此目前誰會被下放回3A，道奇仍無定案。

金慧成 道奇 羅伯茲

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