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MLB／大谷翔平5月打擊率下探.129 道奇主帥直指「揮棒」出問題

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平五月份陷入低潮。 美聯社
大谷翔平五月份陷入低潮。 美聯社

向來5月份表現極佳的大谷翔平，本季卻罕見陷入低潮。今天（11日）洛杉磯道奇迎戰亞特蘭大勇士再度4打數無安打，不僅連續10場比賽未開轟，5月打擊率更下探到.129。賽後道奇隊主帥羅伯茲（Dave Roberts）也點出問題核心，認為大谷目前揮棒速度「慢半拍」。

道奇今天主場迎戰勇士，大谷擔任開路先鋒，但全場遭到封鎖，首局就被勇士先發投手艾爾德（Bryce Elder）的94.2英里（約151.6公里）四縫線速球三振；三局再遭94.5英里（約152.1公里）速球擠壓，擊出軟弱平飛球遭接殺，最終4打數掛蛋，中斷連3場安打紀錄，賽季打擊率下滑至.241。

值得注意的是，大谷翔平近期長打火力幾乎消失。自5月份以來，他31打數僅擊出4支安打，尚未敲出全壘打，吞下8次三振，單月打擊三圍僅有.129/.250/.161，與過去屢次在5月火力爆發的表現形成強烈反差。

對於大谷近況，羅伯茲賽後直指打擊節奏可能出了狀況：「看起來他對速球有些跟不上，揮棒反應慢了點，球棒軌跡也有點變成由下往上撈球，簡單來說，就是時機點慢了。」

羅伯茲進一步指出，過去大谷翔平對於腰帶高度附近的球，往往能輕鬆擊出長打，但近期同樣類型的球路卻多半變成外野飛球出局，顯示擊球品質與節奏都不是正常狀態：「平常那些球應該會形成二壘安打，甚至直接飛出牆外，但現在都只是飛球。我不確定是不是打擊機制造成的問題，但整體看起來確實還沒有回到他的正常水準。」

儘管如此，道奇方面暫時仍無意調整打線配置。面對外界是否該更換大谷第一棒位置的討論，羅伯茲態度明確：「目前沒有這個打算，我還是會繼續讓翔平打第一棒。」

道奇 羅伯茲 大谷翔平 MLB

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