MLB／有PTSD！金鶯教頭差點再被「球吻」 全副武裝場邊觀賽笑翻網友

上個月才被界外球強襲，造成臉部多處骨折的金鶯總教練阿爾巴納茲（Craig Albernaz），今天在金鶯2：1戰勝運動家的比賽中，差點又被球擊中。當時轉播畫面拍到，在阿爾巴納茲差點再度被界外球K到後，他索性直接拿出捕手面罩，還戴著捕手手套加強防禦屬性。這滑稽的畫面不僅為比賽增添不少趣味，也笑翻社群上一票網友。

這起源於2局下半，金鶯新同學「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）擊出一記時速高達67英里的界外強襲球，這球直接竄進金鶯位於一壘側的休息區，差點擊中站在階梯附近的阿爾巴納茲。

隨後，他先跑去拿了一個捕手手套，彷彿真的要蹲捕一樣，開始準備接下一球，但他覺得還不夠安全。於是又走到休息區另一端，直接拿了一個捕手面罩戴上，甚至還把球帽疊在面罩上方，然後若無其事走回原本的位置，讓整個金鶯休息區瞬間笑翻，此畫面也隨即在網路上被按讚、轉發。

而阿爾巴納茲之所以如此謹慎小心的緣故，主因為上個月他曾慘遭「球吻」，當時他被自家球員傑克森（Jeremiah Jackson）所擊出的界外球打到臉，造成下顎骨折、臉部多達七處骨折，甚至因此緊急送醫。有了上次慘痛的經驗，這次再度面對飛來的強襲球，阿爾巴納茲顯然是對界外球已有PTSD（創傷後壓力症）。

賽後，阿爾巴納茲也在受訪時解釋，當下其實是聽從對手運動家教頭柯塞（Mark Kotsay）的建議，才做出這樣滑稽的舉動，「阿隆索打出的球離我非常近，差點就打到我了，我碰巧瞥了一眼柯塞，他笑著要我戴上面罩。」